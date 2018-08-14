Kadıköy'de tarihi gece! İlk 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.14 Ağustos 2018 Salı 20:13
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Ayew, Valbuena, Alper Potuk
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Fernandes, Salvio, Castillo, Cervi
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