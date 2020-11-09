  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniye çaldı
Aktüel

Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniye çaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 03:44:09 -
Kadıköy'de Atatürk'ü Anma Günü için hazırlanan siren, sistemsel hata nedeniye çaldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde çalması planlanan siren tertibatının, sistemsel hatayla erken çalması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla hazırlanan siren tertibatı, dün gece saatlerinde çaldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük b..
XperExpo resmen başlıyor! Resmen tarih verildi
Teknoloji

XperExpo resmen başlıyor! Resmen tarih verildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin üç boyutlu sanal fuar uygulaması XperExpo, yarın görücüye çıkıyor...
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay