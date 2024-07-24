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Aktüel KADEM Tekirdağ'dan Filistinlilere destek için Hayır Çarşısı kuruldu
Aktüel

KADEM Tekirdağ'dan Filistinlilere destek için Hayır Çarşısı kuruldu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 16:55:00 -
KADEM Tekirdağ'dan Filistinlilere destek için Hayır Çarşısı kuruldu

Tekirdağ’da, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere destek amacıyla “Hayır Çarşısı” kuruldu.

KADEM Tekirdağ Temsilciliğince Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ek binasında açılan stantlarda, kıyafet ve ayakkabı ile gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu. Türk Kızılay işbirliğiyle kurulan çarşıdan elde edilen gelirle, Gazze’deki kadın ve çocuklara yardım yapılması amaçlanıyor. KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, şunları dile getirdi: “Buradaki ürünler normal fiyatlarının altında satılıyor. Çünkü yardım için bu etkinliği yapıyoruz. Ne kadar çok satış olursa o kadar çok insana ulaşırız. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes destek olmaya çalışıyor. Gazze’de yaşananlar, insanlığın geldiği kötü noktayı gösteriyor.”

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