Kaçkar by UTMB'de 60 ülkeden 2 bine yakın sporcu Turkcell 5G ile anlık izlendi

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 11 Eylül'de başlayan Ultra-Trail du Mont-Blanc'ın (UTMB) Türkiye ayağı Kaçkar by UTMB'de, 60 ülkeden 2 bine yakın sporcunun konum ve performans takibi Turkcell'in 5G bağlantı altyapısı üzerinden yapıldı. İlki geçen yıl düzenlenen organizasyonun iletişim ve teknoloji altyapısı bu yıl da Turkcell tarafından sağlandı.

Kaçkar'ın zirvesindeki yarış 100, 50 ve 20 kilometre ile Ayder 4 kilometre olmak üzere dört ayrı parkurdan oluşuyor. Rize'de devam eden organizasyonun bağlantı ve teknoloji altyapısı Turkcell 5G ve Superbox 5G üzerinden sunuluyor.

Hareketsiz kalan sporcuya en yakın ekip yönlendirilebildi

Yapılan açıklamaya göre dört parkurda sağlanan "Turkcell Gücünde 5G" ve mobil kapsama, sporcuların parkurdaki konumlarının, ilerleyişlerinin, geçiş sürelerinin ve performans bilgilerinin organizasyon boyunca anlık izlenmesine imkân verdi. Sistem yarışmacıların güvenliğine de katkı sağladı: Bir sporcunun belirli bir süre aynı noktada kaldığı veya hareket etmediği durumlarda, bulunduğu bölgeye en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin yönlendirilmesi mümkün oldu.

Organizasyondaki görevli ekipler de iletişimlerini Turkcell şebekesi üzerinden kurdu. Operatör, sponsorluk kapsamında sporculara ve konuklara özel ücretsiz internet sağladı.

"1 milyar 224 milyon dolarlık yatırımla 160 MHz frekans bandının sahibi olduk"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 5G liderliğinin uzun yıllara yayılan yatırımlara dayandığını ifade etti. Koç, "Turkcell olarak 5G ihalesinde 1 milyar 224 milyon dolarlık yatırımla 160 MHz frekans bandının sahibi olduk ve en geniş 5G spektrumunu aldık" dedi. Koç, söz konusu spektrumu baz alarak dünyanın en gelişmiş 5G şebekelerinden birini kurduklarını, fiber altyapının henüz ulaşmadığı yerlerde Superbox 5G modemle fiber hızında internet sunabildiklerini, 1 Gbps'in üzerine çıkan hızları desteklediklerini ve dahili Wi-Fi 7 desteğiyle bu gücü ülkenin dört bir köşesine taşıdıklarını söyledi.

Geçen yılki denemeye değinen Koç, "Geçen yıl Kaçkar'da bin 250 metrede test ettiğimiz 'Turkcell Gücünde 5G', bu yılki organizasyonun dijital altyapısını oluşturdu" ifadesini kullandı. Koç, teknolojiyi ihtiyaçlara yanıt veren ve insan hayatına dokunan bir hizmete dönüştürme vizyonuyla yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Superbox'tan son 6 yılın en güçlü çeyrek performansı

Açıklamaya göre Turkcell Superbox, 2026'nın ikinci çeyreğinde 64 bin net abone kazanımıyla 2020 ikinci çeyrekten bu yana son 6 yılın en güçlü çeyrek performansına ulaştı. Superbox'ın son dört çeyrekteki toplam net abone kazanımı 163 bini aştı. BTK verilerine göre operatör, Sabit Kablosuz Erişim (FWA) alanında yüzde 74 pazar payına sahip.

Türkiye'de beş yıl boyunca düzenlenmesi planlanan Kaçkar by UTMB, gerek Türkiye'nin gerekse Rize'nin küresel bir spor turizm merkezi olması açısından ayrı bir öneme sahip.