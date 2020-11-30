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Aktüel "Kaçak kullanım" diye elektriği kesilen vatandaşa Yargıtaydan sevindirici haber
Aktüel

"Kaçak kullanım" diye elektriği kesilen vatandaşa Yargıtaydan sevindirici haber

İzmir'de faturasının düşük gelmesinin ardından dağıtım şirketinin çağrı merkezine ihbarda bulunan, inceleme sonucu elektriği kaçak kullandığı gerekçesiyle ceza uygulanan ve elektriği kesilen İbrahim Çetin hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay yerinde buldu - İbrahim Çetin: - "Yargıtayda karar benim lehime çıktı. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Çevredeki insanlara rencide oldum"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:03:54 -
"Kaçak kullanım" diye elektriği kesilen vatandaşa Yargıtaydan sevindirici haber

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Yargıtay 2. Ceza Dairesi, bir vatandaşın düşük gelen faturadan şüphelenerek çağrı merkezini araması ve ardından dağıtım firmasının "kaçak kullanım" gerekçesiyle elektriğini kesmesi sonrası açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

İzmir'de elektrik ustası İbrahim Çetin, Konak'ta oturduğu evinin elektrik kullanım bedelinin düşük gelmesi üzerine 16 Ocak 2015'te dağıtım şirketinin çağrı merkezini arayarak görevlilerin sayacı kontrol etmesini istedi.

Evde yapılan teknik incelemenin ardından "kaçak elektrik kullandığı" gerekçesiyle hakkında rapor tutulan Çetin'e 4 bin 287 lira ceza kesildi. İlgili dağıtım firması, karara itiraz eden Çetin'in cezasını bin 839 liraya düşürdü.

Çetin hakkında dağıtım şirketi tarafından İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesinde "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla yaklaşık 5 yıl önce dava açıldı.

Mahkeme, sanığın bu usulsüzlüğü yaptığının ispatlanmasının mümkün olmaması ve olayın kurum görevlilerinin tespitiyle değil, sanığın ihbarı sonrası ortaya çıktığını göz önüne alarak Çetin'in beraatine hükmetti.

Kararda sanığın elektrik sayacındaki tüketimin azlığını fark ederek ihbarda bulunduğu, ses kayıtlarının görevlilerce de teyit edildiği belirtilerek, Çetin'in bu suçu işlemekte herhangi bir kastının olmadığı bildirildi.

Elektrik firması ise asliye ceza mahkemesinin kararını temyiz etti.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 2. Ceza Dairesi, "Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi onanmasına" şeklinde karar verdi.

- "Kabloyu değiştirirken arızayı buldum"

İbrahim Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl süren davanın sona erdiğini, bu süreçte 2 yıl elektriksiz kaldığını söyledi.

Çetin, ihbarı sonrası evde yapılan incelemenin ardından görevlilerin arızayı bulamadığını, kendisine tesisat kablosunu değiştirmesini, yeni saat takılacağını söylediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kabloları yenilerken bir kablonun yanmış olduğunu gördüm. Yanınca kablolar birbirine temas etmiş. Elektrik sayacını kısmen devre dışı bırakmış. Kabloyu değiştirirken arızayı buldum. Düşük fatura geldiğini söyleyen ben, arızayı bulan ben, cezayı yiyen ben. Bu süreçte ev iki seneye yakın elektriksiz kaldı. Evimiz iki katlı, üst katın elektriği kesilince ben alt kata taşınmak zorunda kaldım. İlk katın elektrik saati ayrıydı. Sonra tekrar üst kata taşındım.

Yargıtayda karar benim lehime çıktı. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Çevredeki insanlara rencide oldum."

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