  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kaçak kazıda çıkan kavgada arkadaşlarının ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Kaçak kazıda çıkan kavgada arkadaşlarının ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:28:05 -
Kaçak kazıda çıkan kavgada arkadaşlarının ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçak kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları sırada Ömer K'nin yaralanması ve Mehmet S'nin darbedilerek öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler Murat K, Sevinç E, Servet K, Kaan K. ile Bekki K. "Kasten adam öldürme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet, suç delilerini yok etmek ve gizlemek" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Kaan K. ile Bekki K. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Murat K, Sevinç E. ile Servet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde dün izinsiz kazı yapan 7 arkadaş karşılarına çıkan kayayı parçalamak istedikleri sırada meydana gelen patlamada Ömer K. yaralanmış, bunun üzerine kardeşleri Kaan K. ile Bekki K. patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet S'yi darbetmişti.

Darbedilen Mehmet S. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Ömer K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde ve kullanılan araçlarda yapılan detaylı aramada, patlama işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre, akü ve ara kablosu, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif calaskar, halat, çekiç, levye, kazma ve küreği ele geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı
Gündem

Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde düzenlenen kalleş terör saldırıda 2 jandarma personeli ve..
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, "Jet uçaklarının, gemilerin..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay