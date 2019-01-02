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Kaçak avcılara 13 bin TL ceza! Kilolarca karaca eti ele geçirildi

Sinop'ta kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 13 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahısların otomobilinde yapılan arama sırasında 25 kg karaca eti ve silahlar ele geçirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
Kaçak avcılara 13 bin TL ceza! Kilolarca karaca eti ele geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede kaçak avlanıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçukur köyü mevkisinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

25 kg karaca eti, tüfekler, bıçaklar ve telsizler...

Ekiplerce araçta yapılan aramada 4 tüfek, 3 bıçak, 2 telsiz ile karaca eti olduğu belirlenen 25 kilogram hayvan eti ele geçirildi.

13 bin TL ceza

Jandarma ekipleri araçta bulunan malzeme ve ete el koyarken, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye, Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 13 bin lira idari para cezası verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
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