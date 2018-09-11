Kabuğunu asla atma!

Amerika'daki Cornell Üniversitesi araştırmacıları elma kabuğunun, kanser karşıtı fotokimyasal içerdiğini tespit etmiş. Kaldı ki, soyulmuş elma kabuklarını atmayın. Bir kavanoza koyun. Üzerini kapatacak kadar, kaynatıp soğuttuğunuz suyu ilave edin. 2 tatlı kaşığı toz şeker koyun. Ağzını kapattıktan sonra ılık bir yerde bir süre bekletin. Sirkeniz olunca süzerek kullanın. Bu sirke midenize zarar vermez.

Ayrıca haftada bir çay kaşığı kadar portakal kabuğu yemenin deri kanseri riskini yüzde 30 azalttığı saptanmış. Dış kabuğu ısırmak istemiyorsanız salatanıza katabilirsiniz.