Kablosuz şarj cihazı Apple AirPower ne zaman satışa çıkacak? | İphone kablosuz şarj cihazı

Teknoloji devi Apple'ın uzun süredir beklenen kablosuz şarj cihazı AirPower'ın satışa çıkacağı tarih belli açıklandı. Peki, kablosuz şarj cihazı Apple AirPower ne zaman satışa çıkacak? Apple AirPower ne kadara satılacak?

Apple AirPower ne zaman satışa çıkacak?

Apple'ın duyurusunu yapmasının üzerinden uzun bir süre geçmesine karşılık halen satışa sunmadığı kablosuz şarj matı AirPower için tarih belli oldu. Yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle satışı geciken ürün, planlarda son anda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta satışa sunulacak. Yani Apple'ın 25 Mart tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni Apple ürününü görmemiz kuvvetle muhtemel.

Cihaz, Apple'ın kablosuz şarj desteğine sahip ürünlerini şarj edebiliyor. Apple Watch, bugün duyurulan AirPods 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max dahil pek çok Apple cihazı bu desteğe sahip.

Apple AirPower ne kadar?

Ürünün fiyatıyla ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.