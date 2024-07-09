Kablo sektörünün lideri Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Çelik Halat Tel

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetindeki %27,49 oranındaki paylarını,(Erciyes Çelik

Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin %72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine aittir.) kapalı teklif isteme ve açık artırma

yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu.

Hes Kablo'nun 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtaytarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti. Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat'ın muhammen bedeli 22.000.000.000,00 TL (YirmiikimilyarTürkLirası) olarak belirlendi. İhale şartnamesi, satış ilanında belirtilen koşullar sağlandıktan sonra ‘TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden alınabilecek.

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