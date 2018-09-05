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Kabızlık ve şişkinlik şikayetiniz varsa defne yaprağı tam size göre!

Defneyaprağı birçok hastalığa iyi geliyor. Peki defneyaprağının faydaları nelerdir?

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:44
Kabızlık ve şişkinlik şikayetiniz varsa defne yaprağı tam size göre!

Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak bakterilerle savaştığı bilinir.

Yoğun bir dönem de baskı ve stres altında hissediyorsanız bir bardak defne çayı size daha iyi hissettirebilir. Defne çayının faydalarından biri olan sakinleştirici etkisi sayesinde uykuya daha rahat dalabileceksiniz.

Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur. Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir.

Kabızlık ve şişkinlik şikayetiniz varsa ve doğal bir çözüm yöntemi arıyorsanız defne yaprağı kullanmak sindirim sisteminizi düzene sokacak ve bu sorunlarınızdan tamamen kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde oluşan ağrılara oldukça faydalıdır. Ayrıca kas gevşetici olarak kullanılabilir.

Saç dökülmesi veya kepek gibi sorunlarla karşı karşıya gelen kişiler için defne yaprağı tüketmek iyi bir çözüm olabilir. Her saç tipi için kullanımı uygun olan defne yaprağını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Defne yaprağı içerdiği bileşikler sayesinde kalp duvarlarını iyileştirme ve güçlendirme görevi görür. Ayrıca kolesterolün de düşürülmesine yardımcı bir etkisi de vardır.

Günde 2 kez defne yaprağı tüketen diyabet hastası kişilerin kan şekerlerinin düştüğü görülmüştür. Defne yaprağı, insülin oranını belli bir seviyede tutmakta oldukça başarılı bir bitkidir.

Defne yaprağının son ve en önemli özelliklerinden biri de zayıflatıcı özelliğinin bulunmasıdır. İyi bir antioksidan ve toksit atıcıdır.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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