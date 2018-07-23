Kabızlığı önlemek için ne yapmak gerekir?

"Günlük 2.5-3 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir" tavsiyesinde bulunan Hilal Mutlu şu bilgileri verdi: "Herhangi bir sağlık probleminiz yok ise; rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayını günde 2 fincan içmeye çalışın.

Kabızlığın bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkı geçişinin ağrılı olması, dışkının sert ve kuru olması ve tuvalete çıkışın uzun süre olmaması durumu olarak adlandırıldığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mutlu, "Dışkılama sayısı sağlıklı kişilerde farklılık göstermekle birlikte haftada 3 ile 12 defa dışkılama normal olarak kabul edilmektedir" diye konuştu.

KABIZLIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Kabızlık nedenlerine de değinen Diyetisyen Hilal Mutlu sözlerine şöyle sürdürdü: "Kabızlık değişik nedenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte beslenme ile doğrudan ilişkilidir.

Yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı ve yağdan kısıtlı diyet kabızlığın en önemli nedenleri arasındadır. Vücut suyunun yüzde 10 azalması kabızlığa yol açmak için yeterlidir. Bu nedenle sıvı alımı çok büyük önem taşımaktadır.

Kabızlığa sebep olan diğer etmenler ise; gebelik, yaşlılık, bazı ilaçlar (antidepresif, antihipertansif, antasidler vb.), metabolik bozukluklar (hipotiroidizm, hiperkalsemi), anüsün, rektumun ve kolonun yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, nörojenik anormallikler, psikojenik hastalıklar, demir eksikliği, lavmanın kronik olarak kullanıldığı durumlar olarak sayılabilir.

Genellikle posadan zengin besinler (kurubaklagiller, meyve, sebze, tam tahıllı ürünler) tüketmek, bol sıvı almak ve bol egzersiz yapmak sorunu çözebilmektedir. Bu nedenle lif miktarı artırılmalı; beyaz ekmek ve işlenmiş tahıllar yerine tam tahıl ürünleri ile baklagiller kullanılmalıdır.

Meyveler kabuğu soyulmadan tüketilmelidir. Probiyotik özellikli besinler, bağırsak florasına etki ederek uzun vadede bağırsak düzeni sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Bu yüzden günlük beslenmede kefir ve probiyotik yoğurda yer vermelisiniz. Her öğüne, çiğ sebze ve salata eklemek de fayda sağlamaktadır."

Magnezyumdan zengin besinler bağırsak hareketlerini hızlandırır, özellikle ıspanak, marul, kereviz, taze fasulye, salatalık, fındık, badem magnezyum içermektedirler ayrıca her gün içilen 1 adet maden suyunun yine magnezyum içeriğinden dolayı kabızlığa faydası olacaktır.

Düzenli spor yapmak kabızlık belirtilerini azaltmaktadır, günde en azından yarım saatlik yürüyüşün bile etkisini göreceksiniz. Her gün aynı saatte tuvalete gitmek, tuvalete çıkma hissi yoksa bile 10-15 dk oturmak dışkılama düzenini sağlayarak faydalı olacaktır.

Sabah uyanınca 1 bardak oda sıcaklığında su ve 1-2 adet kuru kayısı ve kuru erik tüketilebilir. Eğer uzun zamandır bu sıkıntıyı çekiyorsanız; 2 adet kuru incir, 2 adet kuru kayısı, 2 adet kuru eriği ufak ufak doğrayıp, 1.5 çay bardağı suyla haşlayın.

Daha sonra içine 1/2 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu ekleyerek robottan geçirin. Bu karışımdan sabah aç karnına 2 su bardağı ılık su ile 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Kabızlık problemini çözmek için laksatif içerikli ilaçlar, sinameki içerikli bitki çayları ve lavman doktora danışılmadan kullanılmamalıdır çünkü bu ilaçların uzun süre kullanımı bağırsak tembelliğine sebep olacaktır. Eğer iki haftadan uzun süredir şiddetli kabızlığınız varsa, yukarıda bahsedilen unsurlara dikkat ediyor ancak fayda sağlayamıyorsanız bir doktora ve diyetisyen başvurmanızda fayda vardır."