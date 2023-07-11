Kabızlığı 1 kaşığı hızlıca bitiriyor! Başka bir şeye asla gerek yok: şifa görmek için yapmaya başlayın

Sağlık uzmanlarına göre, kabızlığın nedenleri olarak beslenme düzeni, aşırı stres, ilerleyen yaş, bazı ilaç ve vitamin takviyeleri, lifli gıdaların tüketimindeki yetersizlik ve az su tüketimi yer almaktadır. Kabızlığa neden olan düzensiz bağırsak hareketi, her on kişiden birinin problemi durumundadır.

Aşağıda yer alan doğal tarif kabızlık tedavisi için denenmiş ve faydası görülmüş bir tariftir. Yan etkisi bulunmadığı ve tamamen doğal olduğu için doktorlar tarafından tavsiye edilen ve kabızlığı önleyen bir karışımdır. Diğer bir avantajı da içerdiği malzemelerin kolay bulunması ve hazırlanmasının oldukça basit olmasıdır. Bu tarifi uygulayarak kabızlık ve şişkinlik nedeniyle oluşan rahatsızlığınıza son verin.

Kabızlıktan Nasıl Kurtulabilirim?

Kabızlığı gideren doğal tarif

Malzemeler :

1 su bardağı erik

1 su bardağı hurma

5 bardak kaynar su

Hazırlanışı:

Öncelikle kuru erik ve hurmaları güzelce doğrayın ve bir tencereye koyun. Üzerine kaynar suyu ilave edin ve kalın bir kıvam alıncaya kadar biraz daha kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakın, soğuduktan sonra cam bir kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edin. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı yiyebileceğiniz gibi, kahvaltıda reçel olarak da tüketebilirsiniz. Bu karışımı yoğurt veya tahıl gevreklerinin içerisine katarak da tüketebilirsiniz.

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Bu karışım çocuklar dahil her yaştan insanlar için oldukça faydalıdır. Bu sihirli karışım içerisinde bulunan erik ve hurmadaki bol lif sebebi ile dışkıyı yumuşatır ve hemen kabızlığı giderir.

Kayısılı Tarif:

Başka etkili doğal bir reçete de akşam yatarken 1 bardak suya kurutulmuş 1 erik ve 1 kayısıyı konulur. Sabah kalkınca aç karnına bardakta bulunan kuru erik ve kayısı yenilerek suyu da üzerine içilir. Bu da dışkıyı yumuşatır ve bağırsaklarınızı rahat boşaltmanıza yardımcı olur.

Kabızlık Yaşamamak İçin

Kronik kabızlık sorunu için yaşam tarzınızda ve beslenme düzeninizde değişikliğe gitmeniz gerekiyor. Bunun için; Daha çok lif açısından zengin yiyecekleri (meyve ve sebze) tüketmelisiniz Günde en az 2,5 litre su içmelisiniz Alkolden kaçınmalısınız Hareketli bir yaşam tarzına geçmeli ve yürüyüşler yapmalısınız Uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Yukarıdaki maddeleri uygulamanız halinde uzun vadede kabızlık probleminiz yok olacaktır.

Önemli: Kabızlık nadiren, kolon veya mide kanseri gibi daha ciddi durumlara, bir uyarı işareti olabilir. Dışkınızda kan veya dinmeyen karının ağrısı gibi şikayetlerde acil tıbbi müdahale için doktorunuza başvurun.

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