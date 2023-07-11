Uzmanlar uyardı: Sakın havuzda bunu yapmayın, yeterli değil! En riskli enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor

SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINA DİKKAT! Havuzlardan bulaşan enfeksiyonların en başında, sindirim sistemi enfeksiyonları geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Bu durum kendini bulantı ve/veya ishal ile kendini göstermektedir. Rotavirüs, Hepatit A, Salmonella, Shigella, E. Coli (Turist İshali) başta olmak üzere çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun süre canlılığını koruyabilir. Bu mikroplar, havuz suyunun yutulması ile ortaya çıkar" açıklamasında bulundu. GENİTAL BÖLGE ENFEKSİYONLARINI AĞRI VE KAŞINTI YAPABİLİR! Daha çok uygunsuz koşullara sahip havuzlardan kaynaklanan, idrar yolu enfeksiyonları ve kadınlarda görülen vajinitin de sık rastlanan ve rahatsız edici enfeksiyonlar olarak karşımıza çıktığını dile getiren Uzm. Dr. Yıldırım, "Bu enfeksiyonlar idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasık ağrısı, genital bölgede ağrı, kaşıntı ve akıntı gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Genital siğiller (HPV) de, havuzlardan bulaşabilmektedir" dedi.