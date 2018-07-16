Kabir yeniden Süper Lig'de!
MKE Ankaragücü, son olarak Hacken forması giyen forvet oyuncusu Kabir ile bir yıllık sözleşme imzaladı.16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Faslı oyuncu El Kabir ile bir yıllık ön protokol imzaladı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun transferi kulüp tarafından açıklanırken, Ankaragücü'nün transfer yasağının kalkmasının ardından transferin resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirileceği öğrenildi.
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