Kabineden ilk sinyal geldi! Sanayide çarklar hızlandı

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önceki gün Yeni Toyota Corolla’nın hattan çıkış töreninde yaptığı “Hibrit otomobil konusunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek rakamları yükseltmek kararındayız” açıklaması otomotivcileri heyecanlandırırken, sanayi kesiminde dengeleme sürecine girildiğinin ilk işaretleri alınmaya başlandı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi yükselirken döviz kuru dengeli bir seyre oturdu. Girişimcilerin en büyük derdi ise girdi maliyetleri ile yüksek faiz.

Rakamlar moral veriyor

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı bu ay bir önceki aya göre 0.3 puan artışla yüzde 74.4 düzeyinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi (RKGE) de bir önceki aya göre 1.5 puan artarak 93 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak 95.4 seviyesinde gerçekleşti. Öncü göstergelerin dengelenme sürecinin başladığına işaret ettiğini söyleyen uzmanlar, yılın ikinci çeyreği itibarıyla ekonomide toparlanmanın başlayacağını ifade ediyor. Enflasyonda yukarı yönlü çıkışa ket vurulduğunu dile getiren ekonomistler, baz etkisiyle enflasyondaki yavaşlamanın hız kaybedebileceğine işaret ediyor.

İnşaatta hareket başlayacak

Güven endeksleri hizmet sektörü ve perakende ticaret sektöründe gerilerken, inşaat sektöründe artış gösterdi. “İkinci çeyrekle birlikte toparlanma başlar” diyen uzmanlar, IMF’nin büyümeye ilişkin açıkladığı beklentiler geçici olduğuna işaret ediyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu yükselen piyasa ekonomilerinin yüzde 4.5 büyümesi beklenirken, Türkiye’nin pozitif ayrışacağı kanaati ağırlık kazandı. Piyasaları yorumlayan bazı uzmanlar ise “Kurumsal ve bireysel müşteriler ‘bekle ve gör’ pozisyonuna girdi, inşaattaki sektörel beklentileri ihtiyatla karşılamak lazım. Önümüzdeki üç veya altı aylık dönemde verilerde aynı trend devam ederse farklı değerlendirmeler yapmak mümkün. Şimdi inşaatta iş modellerinin değişme zamanıdır. Yeni iş modelleri ile birlikte güven ve beklentiler de olumluya dönebilir. Reel sektörün güven endeksindeki artışta dengelenme sürecinde yol alındığını gösteriyor” tespitinde bulunuyor.

“Enflasyon düşecek”

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür ise enflasyonun 2019’da yüzde 15’in altına ineceğine işaret ederek, “Baz etkisinden dolayı enflasyondaki yavaşlama 2019’un ilk iki ayında hız kaybedebilir. Ancak sıkı para ve maliye politikası ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın yanı sıra döviz kurlarının istikrarlı bir patikaya girmesi, doğalgaz ve suya yapılan indirim ve enflasyonla topyekûn mücadele programı kapsamında yaşanan sinerji enflasyonun yılı yüzde 15’in altında kapatmasını sağlayabilir” dedi.