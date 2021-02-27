Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Yerinde karar" dönemine geçildiğini duyurmuştu. 1 Mart itibariyle yeni kararların alınacağını ifade eden Koca alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağını açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.

Kademeli normalleşme nasıl olacak?

Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi.