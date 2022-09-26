Kabine toplantılarında kamuoyunu ilgilendiren birbirinden önemli kararlar alınıyor. Bu sebeple vatandaşlar hem toplantının konusunu hem de ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı gündemi 26 Eylül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı 26 Eylül (Bugün) gerçekleşecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda Şanghay İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler toplantılarındaki temasların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Yunanistan ile yaşanan gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuların detaylıca görüşülmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi Meclis 1 Ekim'de açılacak. Bu sebeple toplantıda yeni düzenlemelere ilişkin detayların görüşüleceği düşünülüyor.

Masadaki bir diğer konunun ise EYT ve taşeron işçiler olduğu ifade ediliyor.

‘Asıl önemli olan insandır’

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu.

Erdoğan, "Aldığımız tedbirler, kurduğumuz mekanizmalar, sağladığımız kaynaklar ve iş dünyasının üretim, ihracat odaklı gayretleriyle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Buna rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişler gibi istesek de etkisinden kaçınamayacağımız olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişten vatandaşlarımızı ve üretim tarafını korumak için gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Öyle ki 2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya yaklaşmıştır. Gerçekten çok büyük bir meblağa tekabül eden bu yükü hem milletimizin refahını korumak hem üreticilerimizi desteklemek için kamu olarak biz üstleniyoruz. Yaptığımız fedakarlıkların bedelini alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Ülkemize ve ekonomiye hiçbir zaman sadece rakamların zaviyesinden bakmadık. Bizim için asıl olan insandır, insanımızın huzuru, güvenliği, refahı, geleceğidir. İnşallah Karadeniz'den doğal gazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Programı'nın araçlarını da buna göre belirlediklerini, işlettiklerini, hasılaya dönüştürdüklerini aktararak, "Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz, sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.