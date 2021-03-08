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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Korona risk haritası değişti mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Korona risk haritası değişti mi?

Korona yasakları hangi illerde uygulanacak? Koronavirüs salgınında vatandaşları yakından ilgilendiren kararlar kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Son olarak 1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Bazı illerde risk haritasının ardından vakalar artmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bu hafta kabine toplantısı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:06:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Korona risk haritası değişti mi?

Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok tedbir uygulanmaya başladı. Kısıtlamalara yönelik kararlar Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Kabinenin onayıyla hayata geçirildi. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Son olarak kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapıldı. 1 Mart’ta yapılan toplantının ardından illere göre risk durumlarının belirlendiği ve yerinde karar dönemine geçildiği ifade edildi. Böylelikle kısıtlamalar illerdeki risk durumuna göre uygulanmaya başladı. Peki, hangi illerde yasaklar yeniden uygulanacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona risk haritası değişti mi?

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı. Vaka sayılarına göz atıldığında başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde rakamların tırmanışa geçtiği görüldü. İstanbul turuncu renkte yani yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Şayet rakamlar böyle devam ederse İstanbul’un turuncudan kırmızıya dönmesi bekleniyor. İstanbul’un dışında Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Mersin ve Kilis’te de artış söz konusu.

İllerin risk durumu değiştiğinde uygulanan kısıtlamalarda değişiklik gösterecek. Risk haritası 15 Mart’ta yenilenecek. Bu sebeple açıklanacak bir sonraki tablo hangi illerde yasakların yeniden sıkılaştırılacağını ortaya koyacak.

Kabine toplantısının tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Ancak 15 Mart göz önünde bulundurulduğunda bir sonraki toplantının 15-19 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kabine toplantısına yönelik güncel tarih açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

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