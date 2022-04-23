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Aktüel Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bayram tatili kararı
Aktüel

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bayram tatili kararı

Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde gözler kabine toplantısına çevrildi. Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin açıklamanın kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 17:46:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bayram tatili kararı

Milyonların gözü kulağı bayram tatili kararında. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bayram tatili kararı

Bu yıl ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba tarihlerinde idrak edilecek. Milyonlar ise ‘Bayram tatili 9 gün olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında kabine toplantısında görüşüleceği, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

En son kabine toplantısı 12 Nisan’da gerçekleşti. Kabine toplantıları genellikle 14-15 gün aralıklarla yapılıyor. Bu sebeple önümüzde ki kabine toplantısının 25 Nisan ya da 26 Nisan’da yapılması bekleniyor.

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