Kabartma tozlu poğaça tarifi nasıl yapılır? Kabartma tozlu malzemeleri ve ölçüsü
Kabartma tozlu poğaça tarifi nasıl yapılır? Kabartma tozuyla yapılan poğaçanın daha uzun süre dayandığı biliniyor. Özellikle evlere kapandığımız bu dönemlerde maya bulmak epey zor bir durum. Fakat bu bir eksiklik değil. Aksine kabartma tozuyla binlerce tarif yapılabilir. Yumuşacık kabartma tozu ile yapılan poğaça tarifini sizler için derledik. Peki ama kabartma tozuyla poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça malzemeleri ve tarifi...
Kabartma tozuyla poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça yapımının en güzel tarafı, kısa sürede bayatlamamasıdır. Bu tarif sayesinde uzun süre dayanan mini poğaçalar yapabilirsiniz. İşte malzemeler..
Malzemeler
- 100 gram margarin
- 2 yumurta birinin sarisi üzeri için
- 1 bardak yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 buçuk paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Aldığı kadar un
Dilerseniz içi için;
- peynir
- zeytin
- patates
Öncelikle oda ısısındaki margarini derin bir kapa alın. Üzerine yumurta, yoğurt, sıvıyağ, tuz, şekeri ilave edip karıştırın.
Üzerine kıvam aldıktan sonra un ve kabartma tozunu ilave edin.
Homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.
Unun çeşidi değişiklik göstereceği için, yumuşak bir hamur elde edene kadar un koymaya devam edin.
Şimdiden afiyet olsun...