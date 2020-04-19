Kabartma tozlu poğaça tarifi nasıl yapılır? Kabartma tozlu malzemeleri ve ölçüsü

Kabartma tozlu poğaça tarifi nasıl yapılır? Kabartma tozuyla yapılan poğaçanın daha uzun süre dayandığı biliniyor. Özellikle evlere kapandığımız bu dönemlerde maya bulmak epey zor bir durum. Fakat bu bir eksiklik değil. Aksine kabartma tozuyla binlerce tarif yapılabilir. Yumuşacık kabartma tozu ile yapılan poğaça tarifini sizler için derledik. Peki ama kabartma tozuyla poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça malzemeleri ve tarifi...