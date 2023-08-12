Kabak mücver: Kabak, un ve yumurta! İşte yağ çekmeyen, güzel lezzetin sırrı! Çok sayıda tiryakisi var

Bugün kabak sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği nefis bir tarifimiz var. Bu tarif için kabak, un ve yumurta yeterli. Bu kadar az malzeme ile ortaya çıkan sonuç ise şahane. Bu tarifi ister sabah kahvaltılarınız için isterseniz acıktığınızda canınız atıştırmalık birşeyler istediğinde 5 dakikada yapabilirsiniz. Kabak mücver yumurta, kabak, un, yeşil soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor....