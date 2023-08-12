  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kabak mücver: Kabak, un ve yumurta! İşte yağ çekmeyen, güzel lezzetin sırrı! Çok sayıda tiryakisi var
Kadın - Aile

Kabak mücver: Kabak, un ve yumurta! İşte yağ çekmeyen, güzel lezzetin sırrı! Çok sayıda tiryakisi var

Yeniakit Publisher
2023-08-12 22:57:00 -
Kabak mücver: Kabak, un ve yumurta! İşte yağ çekmeyen, güzel lezzetin sırrı! Çok sayıda tiryakisi var

Bugün kabak sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği nefis bir tarifimiz var. Bu tarif için kabak, un ve yumurta yeterli. Bu kadar az malzeme ile ortaya çıkan sonuç ise şahane. Bu tarifi ister sabah kahvaltılarınız için isterseniz acıktığınızda canınız atıştırmalık birşeyler istediğinde 5 dakikada yapabilirsiniz. Kabak mücver yumurta, kabak, un, yeşil soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor....

Hadi bu nefis kabak tarifi için kullanacağımız malzemelere öncelikle bir bakalım. Sonrasında hemen tarifin nasıl yapıldığını görelim.

Kabak Mücver Tarifi İçin Malzemeler
3 adet kabak
3 adet yumurta
1 su bardağı un
1 demet dereotu
Tuz
Karabiber
Pul biber

Kabak Mücver Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabakları rendeliyoruz. Suyunu sıkıp bir kaba alıyoruz.
3 yumurta, un, tuz, karabiber ve pul biber koyup karıştırıyoruz. Un az gelirse ekleyebilirsiniz.
Sonra tavaya çok az sıvı yağ koyup birer kaşık mücver karışımı koyup ters düz ediyoruz.
Yoğurtla servis edebilirsiniz şimdiden afiyet olsun 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23