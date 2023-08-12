Kabak mücver: Kabak, un ve yumurta! İşte yağ çekmeyen, güzel lezzetin sırrı! Çok sayıda tiryakisi var
Bugün kabak sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği nefis bir tarifimiz var. Bu tarif için kabak, un ve yumurta yeterli. Bu kadar az malzeme ile ortaya çıkan sonuç ise şahane. Bu tarifi ister sabah kahvaltılarınız için isterseniz acıktığınızda canınız atıştırmalık birşeyler istediğinde 5 dakikada yapabilirsiniz. Kabak mücver yumurta, kabak, un, yeşil soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor....
Hadi bu nefis kabak tarifi için kullanacağımız malzemelere öncelikle bir bakalım. Sonrasında hemen tarifin nasıl yapıldığını görelim.
Kabak Mücver Tarifi İçin Malzemeler
3 adet kabak
3 adet yumurta
1 su bardağı un
1 demet dereotu
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kabak Mücver Tarifi Nasıl Yapılır?
Kabakları rendeliyoruz. Suyunu sıkıp bir kaba alıyoruz.
3 yumurta, un, tuz, karabiber ve pul biber koyup karıştırıyoruz. Un az gelirse ekleyebilirsiniz.
Sonra tavaya çok az sıvı yağ koyup birer kaşık mücver karışımı koyup ters düz ediyoruz.
Yoğurtla servis edebilirsiniz şimdiden afiyet olsun
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