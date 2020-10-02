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Ekonomi Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verdim. Eylül ayında düşecek. Daha sonra kimseyi üzmeyecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:32:00 -
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altına uzun vadede yatırım yapanların kazanacağını açıkladı.

Beyaz Tv’de Her Açıdan programına katılan Kaan Sarıaydın, altına yatırım yapanlara önemli bir uyarıda bulundu.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, “Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verdim. Eylül ayında düşecek. Daha sonra kimseyi üzmeyecek. Ben bunları söyledim. Ben burada yatırım danışmanlığı yapmıyorum ama bunların jeo-stratejik döngüsel bir sebebi var. Bunu artık herkes anlasın. 2-3 kuruş için girenler kaybeder. Altını alıp tutanlar, gidişatı takip edenler nasıl kar edeceklerini görecekler. Gümüş içinde bu geçerlidir” dedi.

‘Bana artık sormayın’ demişti

Haziran ayında Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Kaan Sarıaydın, "Altın ve gümüş kimseyi üzmeyecek. Daha ne diyeyim? Bu cümleden sonra bana artık sormayın. Özgür iradeni kullan. Zaten sana geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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