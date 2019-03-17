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Juventus ligde ilk kez kaybetti

Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, deplasmanda Genoa'ya 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

17 Mart 2019 Pazar 16:55
Juventus ligde ilk kez kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi ve bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Serie A'nın 28. haftasında Juventus, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Wojciech Szczesny, Blaise Matuidi gibi as oyuncularının oynamadığı maçta Genoa'ya Luigi Ferraris Stadı'nda konuk oldu.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Genoa, 72. dakikada Stefano Sturaro'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Genoa, eski Galatasaraylı futbolcu Goran Pandev'in 81. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'nın 28. haftasında bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 75 puanda kaldı. Genoa ise 33 puanla 12. sırada yer aldı.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:55
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