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Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük destek!

Almanya Milli Takımını ırkçılık nedeniyle bıraktığını açıklayan ve hedef haline gelen Mesut Özil'e bir destek de Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan destek geldi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük destek!

2009'dan bu yana Almanya Milli Takımı formasını 92 kez giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan geldi. Bir kez daha Mesut Özil'i destekleyici ifadeler kullanan Klopp, "Bu yanlış bilgilendirmeye klasik bir örnek ve kesinlikle de mantıksız" dedi.

Alman Sport1 televizyonuna konuşan Klopp, "Politikada küçük şeyler her zaman büyütülür. Büyük şeylerden de devam etmek için uzaklaşılır. Normalde akıllı bir insan bunları arkada bırakır; çünkü doğru şeyi söylemek kolay değildir. Bunda kendimi de sayıyıyorum. Ancak bu görüşmelerde sesi yüksek çıkanlar fikir sahibi olmayanlardır." ifadelerini kullandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Meust Özil'le birlikte Alman Milli Takımında oynayan bir başka Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Erdoğan ile fotoğraf çekilirken; Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçlarında Alman taraftarlarca yuhalanmıştı. İki isme değinen Klopp, "Bu çocuklardan en azından ülkemize bağlılıkları konusunda şüphem yok. Sadece kökenleri farklı. Bu güzel bir şey" yorumunda bulundu.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın Borussia Dortmund'dayken teknik direktörlüpünü yapan Klopp, "Kültürel farklılıkların güzel bir şey olduğunu 2006 Dünya Kupası sırasında gördük. Zeki bir politikacı tarafından yönlendirildiler ve kendilerini yüzde yüz savunmaları için fazla şans tanınmadı. Bu tartışmayı iki yüzlülük olarak görüyorum. Kötü şeyler oldu; çünkü insanlar doğru şekilde bilgilendirilmedi. Medyada bu böylentilerle hergün yeni bir şeyler üretmemeliydi. Şimdi sakin olunmalı ve bunun arkasındaki insanlara bakılmalı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
  1. Mesut Özil
  2. jürgen kloop
  3. Destek açıklaması
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