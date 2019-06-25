Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası - Polonya'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 17 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Milli judocular, Polonya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Varşova'da gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye'den 10 kadın ve 7 erkek sporcu katılacak. Bugün Polonya'ya giden kafilede yer alan milli sporcular şöyle: Kadınlar: 40 kilo: Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren 44 kilo: Merve Azak, Hanife Özcan 48 kilo: Buketnur Karabulut, Sıla Ersin 57 kilo: Özlem Yıldız 63 kilo: Ayten Mediha Yeksan, Habibe Afyonlu +70 kilo: Hilal Öztürk

Erkekler: 50 kilo: Yunus Emre Esenboğa 55 kilo: Berat Bahadır 60 kilo: Mehmet Ali Demirel 63 kilo: Musa Şimşek, Mehmet Hüdai Özgürbüz 81 kilo: Can Ata Demirtaş +90 kilo: Münir Ertuğ

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