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Josef Sural stattan böyle ayıldı

Kayseri deplasmanı sonrası takım otobüsü yerine 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya’ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Josef Sural’ın stattan ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:32
Josef Sural stattan böyle ayıldı

Kayseri deplasmanı sonrası takım otobüsü yerine 7 arkadaşıyla VIP bir araçla Alanya’ya hareket eden ve yolda geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Josef Sural’ın stattan ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.


Süper Lig’in 30. haftasında dün Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor’da, Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural’ın içinde bulunduğu VIP minibüs, Alanya yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Josef Sural’ın, maçında ardından soyunma odası koridorlarındaki yürüyüşü ve Kadir Has Stadyumundan maç sonrası ayrılış görüntüleri kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:32
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