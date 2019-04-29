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Josef Sural son yolculuğuna gözyaşları içerisinde uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, yeşil saha içerisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 19:56
Josef Sural son yolculuğuna gözyaşları içerisinde uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, yeşil saha içerisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı törende, takım arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.


Aytemiz Alanyaspor’un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri’den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.’nın kullandığı VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’nın girişindeki Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.


Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Sural ise ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve yoğun bakımda tedavisi süren Sural, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Törene Bakan Çavuşoğlu da katıldı


Sural’ın ölümünün ardından Alanyaspor tesislerinde sessizlik hakim oldu. Akşam saatlerinde ise Sural için cenaze töreni düzenlendi. Kulüp tesislerinde saha ortasına konulan “Seni Unutmayacağız Josef Sural” yazılı dev pankartın önüne, Sural’ın cenazesi, takım arkadaşlarının omzunda getirildi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor’un Çek futbolcusu Ondrej Celustka, spor kulübü başkanları, temsilcileri ve taraftarlar katıldı. Törene, Denisa 4 yaşındaki kızı Vanessa ile 2,5 aylık kızı Melissa Denise katılmadı.



Uzun süre gözyaşı döktüler


Josef’in cenazesi başında duran takım arkadaşlarının son derece üzüntülü olduğu görüldü. Özellikle kaza yapan araçta olan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey ve Welinton Souza’nın halen olayın şokunda olduğu ve uzun süre gözyaşı döktüğü gözlendi. Diğer yandan Antalyaspor’un Çek futbolcusu Ondrej Celustka’nın da uzun süre gözyaşı döktüğü gözlendi.



Hasan Çavuşoğlu: “Acımız çok büyük”


Törende konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuşmakta zorlandığını ve takımın önemli bir ferdini kaybetmekten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Törene katılan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, “Josef Sural, ailemizin çok değerli bir parçasıydı. Kişilik ve karakter olarak çok kaliteli bir kardeşimizdi. Acımız çok büyük. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum” dedi.


Çavuşoğlu, aracın şoförü E.A’nın tutuklandığını açıklayarak, "Emniyetten aldığım bilgiye göre şoförün tutuklandığını duydum" şeklinde konuştu.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: “Josef Sural’ın ailesi artık bizim ailemizdir”


Çok kıymetli bir oyuncuyu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Josef Sural’ın ailesi ve Alanyaspor camiasına baş sağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, “Gerçekten hepimiz adeta kahrolduk. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Bu gece Antalya’dan İstanbul’a, yarın sabah ilk uçakla saat 07.00 civarında Çekya’ya göndereceğiz. Ailesini de biraz sonra da ben kendi uçağımla alıp, inşallah Praga ulaştıracağız. Josef Sural’ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman onlara da sahip çıkacağız. Biz Josef’i ve ailesini çok sevdik, gerçekten tüm takım arkadaşları, hocamız, tüm taraftarlar çok sevmişti. Oynadığı futboldan çok efendiliğiyle ön plandaydı. İnşallah bu törende kalmayacak, hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun “ diye konuştu.


Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve diğer sporcular, Sural’ın abutuna siyah karanfil bıraktı. Ardından Sural’ın memleketine gönderilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 19:56
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