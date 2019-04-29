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Josef Sural için tören düzenlendi! Takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı oyuncusu Josef Sural için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:00
Josef Sural için tören düzenlendi! Takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.

"Seni unutmayacağız"

Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma Josef Sural'ın fotoğrafıyla 'Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural' yazılı pankart asıldı. Platformun önüne de cenaze töreninde naaşın konulması amacıyla yine siyah zeminle hazırlanmış masa yerleştirildi. Josef Sural'ın cenazesinin bulunduğu tabut bu masaya konulurken, futbolcular ve teknik ekip de siyah kıyafetler giyerek tabutun etrafında sıralandı. Josef Sural'ın ailesi cenaze törenine katılmadı. Sural'ın tabutunun üzerine Aytemiz Alanyaspor bayrağı ve sporcunun forması bırakıldı.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Futbolcular ve protokol üyeleri Josef Sural'ın tabutuna karanfiller bırakırken, aynı kazada yaralanan futbolcularla diğer takım arkadaşları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:00
  1. AK Parti
  2. Antalya
  3. Alanyaspor
  4. Kayseri
  5. Aydın
  6. Mevlüt Çavuşoğlu
  7. Antalyaspor
  8. Muhittin Böcek
  9. Alanya
  10. Celustka
  11. Münir Karaloğlu
  12. İbrahim Aydın
  13. Hasan Çavuşoğlu

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