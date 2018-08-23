Jose Sosa: Transfer tekliflerini reddettim

Trabzonspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ülkesinden birçok takımdan teklif aldığını fakat teklifleri kabul etmediğini açıkladı.

'BOCA VE RIVER'I REDDETTİM''

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Sosa, ''Arjantin'den Boca ve River Plate'den gelen transfer tekliflerini reddettim. Çünkü her zaman eğer Arjantin'e dönersem eski kulübüm Estudiantes'e döneceğimi söylüyordum. Benim için hiçbir şey değişmedi.'' sözlerini kullandı.

''BAZEN TÜRKİYE'YE DÖNEREK İYİ Mİ ETTİM DİYORUM''

Trabzonspor ile sözleşmesinin devam ettiğini belirten Arjantinli futbolcu, ''Estudiantes formasını tekrar giymek istiyorum. Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Beni Milan'dan alıp yatırım yaptılar. Ancak eğer başkanın da dediği gibi Aralık ayında 4-5 önemli kontratı ödemek istemezlerse o zaman işler değişir. Bazen Türkiye'ye dönerek iyi mi ettim yoksa ülkeme mi dönmeliydim diye merak ediyorum. Bu konu hakkında içimde kendimle savaş veriyorum. Milan için Türkiye'den ayrılırken ülkenin durumu nedeniyle endişeliydim. Ailemi düşünmek zorundaydım. Ancak şimdi farklı. Türkiye hakkında hiç kötü konuşamam.'' dedi.