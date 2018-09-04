Jose Mourinho mahkemeyle anlaştı! Hapis yatacak
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, vergi kaçırmasıyla ilgili görülen davada mahkemeyle anlaşarak ertelemeli 1 yıl hapis cezası ile yüklü miktarda tazminat ödemeyi kabul etti.04 Eylül 2018 Salı 12:40
Manchester United’da son günlerde en çok tartışılan isim olan Jose Mourinho, bir başka şokla daha karşılaştı.
MAHKEME İLE ANLAŞTI
Portekizli teknik adama İspanya’dan vergi cezası geldi. Mundo Deportivo’nun haberinde, Mourinho’nun 2011-12 yılları arasında 3.3 milyon euro vergi kaçırdığı tespit edilen davada yeni gelişmeler oldu.
Tecrübeli teknik adamın mahkeme ile anlaşma yaptığı ve ertelemeli 1 yıl hapis cezası ile yüklü miktarda tazminat ödemeyi kabul ettiği ifade edildi. Buna göre Mourinho’nun ertelemeli 1 yıl hapis cezasıyla beraber 2 milyon euroluk bir tazminat ödeyeceği kaydedildi. (Skorer)
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