Jose Antonio Reyes kimdir? Reyes öldü mü neden öldü?
Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucunda öldüğü açıklandı. Kariyerini İspanya 2. ligi takımlarından Extremadura'da sürdüren Reyes, bir dönem Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Atletico Madrid, Benfica ve Espanyol gibi takımlarda da forma giymişti. Peki Jose Antonio Reyes kimdir? Jose Antonio Reyes nereli ve kaç yaşındaydı?01 Haziran 2019 Cumartesi 14:18
Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucunda öldüğü açıklandı. Kariyerini İspanya 2. ligi takımlarından Extremadura'da sürdüren Reyes, bir dönem Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Atletico Madrid, Benfica ve Espanyol gibi takımlarda da forma giymişti. Peki Jose Antonio Reyes kimdir? Jose Antonio Reyes nereli ve kaç yaşındaydı?
Jose Antonio Reyes 1 Eylül 1983 yılında İspanya’da doğdu. Reyes 2004-2007 yılları arasında Arsenal forması giymişti. Yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı adına 21 kez maça çıktı. Reyes son olarak ikinci lig kategorisindeki Extremadura takımında forma giyiyordu.
Galatasaray Reyes’i transfer edememişti
Galatasaray 2011 yılında Reyes ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirse de transferi sonuçlandıramamıştı.
YORUM YAZ