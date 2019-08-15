Johnson'dan milletvekillerine suçlama: Korkunç bir iş birliği İngiltere Başbakanı Johnson, 'Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenler ile Avrupalı dostları arasında korkunç bir iş birliği var' iddiasında bulundu. Johnson, bu durumun sürmesi halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmak zorunda kalacağını vurgulayarak, 'Benim istediğim bu değil, amaçladığımız bu değil ama Avrupalı dostlarımızın taviz vermesi lazım' dedi. Milletvekillerinin Brexit'i engellemesinin önüne geçmek adına Johnson, parlamentoyu tatil edebileceği iddialar arasında. Fakat uzmanlar bu durumun ülkede anayasal krize sebep olacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyadan halkın sorularını yanıtladığı oturumda bazı milletvekilleri ile Avrupa Birliği’ni (AB) Brexit’i engellemek için iş birliğine gitmekle suçladı. Johnson, İngiliz parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna atıfla "Halkın Başbakana Soruları" adını verdiği yayında, "Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenler ile Avrupalı dostları arasında korkunç bir iş birliği var" ifadesini kullandı.

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