  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Johnny Depp, Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti
Aktüel

Johnny Depp, Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:42:31 -
Johnny Depp, Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti

LONDRA (AA) - Ünlü aktör Johnny Depp, "eşini dövdüğü" iddia edilen bir haber nedeniyle Sun gazetesi aleyhine açtığı iftira davasını kaybetti.

Kararı veren Londra'daki Yüksek Mahkemenin yargıcı Andrew Nicol, Sun'ın haberinin "büyük ölçüde doğru olduğunun" kanıtlandığını belirtti.

Yargıç, tarafların dile getirdiği 14 olayı ve davacının ileri sürdüğü kapsayıcı mülahazaları detaylı bir şekilde inceleyerek bu sonuca ulaştığını ifade etti.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın savunma ekibinden yapılan açıklamada, hükmün sürpriz olmadığı belirtilerek çok yakında ABD'deki mahkemeye de güçlü kanıtlar sunacakları kaydedildi.

Sun gazetesinin açıklamasında, "Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı. Yargıca davayı dikkatle incelediği, Amber Heard'e de mahkemede ifade verme cesareti gösterdiği için teşekkür ederiz." denildi.

Gazetenin haberinde de hükme ilişkin "basın özgürlüğü için müthiş bir zafer" ifadesi kullanıldı.

- Davanın geçmişi

Sun gazetesi, 27 Nisan 2018'de 57 yaşındaki Depp'in, Heard'ü dövdüğünü öne süren bir haber yayımlamıştı. Depp kendisi için "karısını döven koca" ifadesini kullanan gazeteye iftira davası açmıştı.

Geçen temmuz ayında 16 gün süreyle görülen duruşmalarda hem Heard hem de eski çiftin arkadaşları, akrabaları ile birkaç eski ve mevcut çalışanı dinlenmişti.

İddiaları reddeden Depp'in avukatı David Sherborne, davanın müvekkilinin "adını temize çıkarmak" için açıldığını söylemişti.

Sun gazetesi ise savunmasında Depp'in karısına düzenli ve sistematik olarak kötü davrandığı konusunda hiçbir şüphe olmadığını, "karısını döven koca" nitelendirilmesinin tamamen doğru olduğunu ileri sürmüştü.

Depp ve Heard, yaklaşık 15 ay evli kaldıktan sonra Mayıs 2016'da ayrılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı
Siyaset

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmaya çalışan Kızılay'ı..
İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı
Gündem

İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay