  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Joe Biden, başkanlık istihbarat brifinglerini almaya başlayacak
Aktüel

Joe Biden, başkanlık istihbarat brifinglerini almaya başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:16:30 -
Joe Biden, başkanlık istihbarat brifinglerini almaya başlayacak

WASHINGTON (AA) - ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın bugünden itibaren "başkanlık istihbarat brifinglerini" almaya başlayacağı bildirildi.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından tartışmalar devam ederken, seçilmiş başkan Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris, bundan sonra istihbarat brifinglerini alacaklar.

Biden'ın ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Biden ve Harris ilk kez, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan ve ülke genelinde en önemli istihbarat notlarının Başkana sunulduğu günlük brifingleri almaya başlayacak.

Brifingler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bazı tedbirler altında yapılacak ancak ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin henüz detay paylaşılmadı.

ABD'de başkanlık geçiş sürecini yöneten Genel Hizmetler İdaresi geçen pazartesi resmi bir mektupla Biden'a kanunda belirtilen yetkilerin aktarıldığını duyurmuş, bir gün sonra da ABD Başkanı Donald Trump, Biden ve ekibinin günlük istihbarat brifingi almasını onaylamıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına göre Demokrat aday Biden 306 delegeyle başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini ilan etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay