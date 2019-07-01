0553 313 94 23

Jimmy Durmaz İstanbul’a geldi

Adı Galatasaray ile anılan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:55
Jimmy Durmaz İstanbul’a geldi

Adı Galatasaray ile anılan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.


Galatasaray’ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul’a indi. Sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesinde sondetayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse’da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1’de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:55
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması
    1. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    2. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    3. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    4. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    5. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    6. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    7. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    8. Muğla'da orman yangını
    9. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    10. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    11. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    12. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    13. Kapalıçarşı'da altın
    14. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    15. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    16. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    17. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    18. Mevcut parklar da yenileniyor
    19. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    20. Nijerya'da yolcu teknesi battı
    21. Aydın'da makilik alanda yangın
    22. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan Türkçe..
    23. "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı..
    24. TOKİ 2019 şehit aileleri, harp ve..
    25. Kalıcı konutların alt yapısı bakıma..
    26. Çin'in Hong Kong idari bölgesinde..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eski futbolcu..
    28. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde..
    29. Almanya'dan gelen uçak Tel Aviv'e..
    30. Vali Şentürk, kaymakamlar ve il idare..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı