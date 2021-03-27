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Ekonomi JGK astsubay alımı başvuruları ne zaman açıklanır?
Ekonomi

JGK astsubay alımı başvuruları ne zaman açıklanır?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bin 640 astsubay alımı için başvuru sürecinde son günlere yaklaşılırken adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. JGK bünyesine yapılacak olan sözleşmeli astsubay alımları için başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, JGK astsubay alımı başvuruları ne zaman açıklanır? JGK astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 15:25:00 -
JGK astsubay alımı başvuruları ne zaman açıklanır?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bin 640 astsubay alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için başvuru süreci 28 Mart tarihinde tamamlanacak. Adaylar, başvuru sürecinde son günlere girilmesi üzerine başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, Jandarma astsubay başvuruları ne zaman açıklanır?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine sözleşmeli astsubay alımları için başvurular 15 Mart 2021 tarihinde alınmaya başladı. Başvuru sürecinde sona yaklaşılırken adaylar, gözlerini astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Jandarma astsubay başvuruları ne zaman açıklanır?

JGK astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bin 640 muvazzaf/sözleşmeli personel alımı için başvurular, 28 Mart 2021 tarihine kadar internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan astsubay adayları sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. JGK astsubay alımı başvuruları ne zaman açıklanır?

JGK astsubay alımı başvuruları ne zaman açıklanır?

Jandarma astsubay başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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