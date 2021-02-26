Jet Fadıl’ın yargılanmasına devam edildi

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Akgündüz, “Maddi bir zarar söz konusu ama bu dolandırıcılık anlamına gelmez” dedi.

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ve 2 bin 442 yıla kadar hapsi istenen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Fadıl Akgündüz Siirt’ten SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

“Kimse benimle irtibata geçmedi”

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki Çiğdem Durmuş, “2013’de Caprice Gold’dan 2 devre mülk satın aldım.280 bin TL ödeme yaptım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 ay boyunca aylık 5 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularımı aldım. Olayla ilgili 280 bin TL zararım vardır. Zararım giderilmedi. Kimse benimle bu hususla ilgili irtibata geçmedi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır”

Müşteki Ayhan Kıvrak ise, “2010’da Carice Gold’dan bir devre mülk satın aldım. Satın alırken karşılığında daire vermiştim. Bildiğim kadarıyla onu 80 bin TL’ye satmış. 5-6 ay boyunca aylık 457 Euro olan kira bedelinin karşılığını Türk parası olarak ödediler. Benim kira aldığımı görünce babam da ‘galiba bu adam doğru yola döndü’ diyerek yaklaşık 150 bin TL karşılığında o da devre mülk aldı. Ama doğru yola dönmediği görüldü. Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır. Kendi tapumu aldım ama babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu” dedi.

“2 milyon TL’ye yakın zararım oldu”

Devre mülk aldığını söyleyen müşteki Birol Hacıoğlu, “2012’de Capris Gold’dan 4 devre mülk aldım. Toplam 300 bin TL ödedim. Ayrıca Ankara Temelli’de arsamı verdim. 5-6 ay kira ödemesi yapıldı. Aylık 5-6 bin TL civarında kira ödemesi aldım. Tapularımız verildi. Olayla ilgili bugün ki para ile 2 milyon TL’ye yakın zararım oldu. Zararım giderilmedi” diye konuştu.

"Maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez"

Mahkeme başkanının, müştekiler ve avukat beyanlarının tamamlanmasının ardından “Tahliye olduktan sonra mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için ne yaptığın soruluyor” demesi üzerine konuşan Fadıl Akgündüz, “2019’da sayın mahkeme heyeti bu soruyu sorduğunda Türkiye’deki ekonomik şartların yeni yatırımcı katılımına imkan vermediğini, yurt dışından belki yeni yatırımcılar olabileceğini söylemiştim. Ancak müştekiler bir dernek kurmuş. Bu dernek oteli işgal etti. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Otel işgal altındayken herhangi bir yatırımcıyı oraya götürmek söz konusu değil. Tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez. Ayrıca bu olay ceza davası değil hukuk davası konusudur” şeklinde konuştu.

Tutuklanma ve sanıkların sahibi oldukları şirketlerin mal varlığına tedbir konulması talebini reddeden mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz’ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını istendi. Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı.

İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı.