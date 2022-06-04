Japonya'da sabitcoin düzenlemesi

Japonya, Terra'daki çöküşün ardından sabitcoinler için yasal düzenleme getirdi.

Terra’da yaşanan çöküşle beraber kripto para birimlerinin küresel ekonominin odağına oturmasının ardından Japonya sabitcoinler etrafında yasal bir çerçeve getiren ilk büyük ekonomilerden biri oldu.

Japonya parlamentosu, sabitcoinlerin yasal statüsüne netlik kazandıran bir tasarıyı onayladı. Yeni yasaya göre sabitcoinler yen veya başka bir ulusal para ile ilişkilendirilecek ve sahiplerine bunları nominal değerde kullanma hakkını garanti edecek.

Yeni yasa, sabitcoinlerin yalnızca lisanslı bankalar, kayıtlı aracı kurumlar ve tröst şirketler tarafından çıkarılabileceği anlamına geliyor. Mevzuat Tether gibi denizaşırı kurumlardan gelen varlığa dayalı mevcut sabitcoinleri veya onların algoritmik muadillerini ele almıyor.

Dünyanın dört bir yanında hükümetler, TerraUSD’nin çökmesinin ve sözde güvenli varlığın milyarlarca dolarlık kayıplara yol açmasının ardından kripto para sektörünün çok önemli bir parçası olan sabitcoinlerin etrafına güvenlik bariyerleri dikmek için yarışıyor.

CoinGecko tarafından derlenen verilere göre, bu tür tokenların toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 161 milyar dolar.

Yeni yasal çerçeve bir yıl içinde yürürlüğe girecek. Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı, önümüzdeki aylarda sabitcoin ihraççılarını yöneten düzenlemelerin başlayacağını söyledi.

Mitsubishi UFJ Trust ve Banking Corp., yasal çerçeve yürürlüğe girdikten sonra Progmat Coin adlı kendi sabit parasını çıkarmayı planladığını söyledi.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.'in birimi olan banka, tokenin bir güven hesabına yerleştirilen yen tarafından tamamen destekleneceğini ve nominal değerde itfa garantisi vereceğini söyledi.