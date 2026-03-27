Japonya'da AVM'de dehşet: Eski takıntısı canından etti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ikebukuro semtindeki Sunshine City isimli alışveriş merkezinde yer alan ve Pokemon karakter ürünleri satan mağazaya gelen 26 yaşındaki Taiki Hirokawa, doğrudan kasaya yönelerek dehşet saçtı.

KASADA KANLI SALDIRI

Saat 19:15 sıralarında mağazaya giren saldırgan, burada çalışan 21 yaşındaki Moe Harukawa’yı bıçakla hedef aldı. Genç kadını ağır yaralayan Hirokawa, hemen ardından bıçağı kendi boynuna saplayarak yaşamına son vermek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı haldeki iki ismi de hastaneye kaldırdı ancak ikisi de kurtarılamadı.

KORUMA TALEBİ YETMEDİ

Soruşturmayı yürüten Tokyo emniyeti, olayın arkasındaki karanlık detaylara ulaştı. İkilinin birbirini önceden tanıdığı ve hayatını kaybeden mağaza çalışanının, saldırgan tarafından sürekli rahatsız edildiği ortaya çıktı. Kurbanın, saldırganın "ısrarlı takibi" nedeniyle daha önce polise resmi şikayette bulunduğu ancak bu önlemin felaketi önlemeye yetmediği öğrenildi.