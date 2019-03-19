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Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı yeniden aday olmayacak

İsmi yolsuzluk iddialarına karışan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda, görev süresi sonunda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

19 Mart 2019 Salı 13:52
Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı yeniden aday olmayacak

İsmi yolsuzluk iddialarına karışan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda, görev süresi sonunda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Japonya'nın 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan 16 ay önce oyunların adaylık sürecine gölge düşüren bir gelişme yaşandı.

JOC Başkanlığı'nın yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi de olan Tsunekazu Takeda, başkent Tokyo'da gerçekleşen JOC İcra Kurulu toplantısında, haziranda sona erecek görev süresinin ardından yeniden aday olmayacağını belirtti.

2001'den bu yana başkanlık görevini yürüten ve Fransa'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında 2018'in aralık ayında ifadesi alınan Takeda, suçlamaları reddederek yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack ve danışmanı Habib Cisse'nin, dopinge bağlı yolsuzluk suçundan tutuksuz yargılandığı soruşturmada, 2020 Olimpiyatları ev sahibinin belirlenmesi sürecinde haksızlık yapıldığı iddiaları da inceleniyor.

Fransız savcılar, Tokyo'nun 2020 Olimpiyatları'na adaylık sürecinde JOC tarafından Singapur merkezli bir danışmanlık firması Black Tidings'e 2 milyon dolar ödendiğini öne sürüyor. Black Tidings ile Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack arasında bağlantı olduğundan şüpheleniliyor.

2017'nin ekim ayında 2016 Rio Olimpiyatları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Nuzman, bir hafta sonra istifa etmişti.

 

- Türkiye, 2013'teki oylamada Japonya'ya geçilmişti

 

Fransız savcıların Dünya Dopingle Mücadele Ajansından (WADA) gelen bilgiler doğrultusunda 2015'te başlattığı soruşturmada, IAAF'de meydana gelen rüşvet, sahtecilik, ihlalin üstünü örtme gibi suçlardan, 85 yaşındaki Senegalli yönetici Lamine Diack'ın organizasyonunu üstlendiği grubun sorumlu olduğu iddia edilmişti.

WADA tarafından görevlendirilen bağımsız komisyonunun ikinci raporunda, dönemin üst düzey IAAF yetkililerinin, kimi organizasyonların adaylık aşamasında çıkar sağlamaya çalıştıkları şüphesinden bahsedilerek, Türkiye'nin, Japonya'ya kaybettiği 2020 Olimpiyatları ev sahipliğine dair bölüm dikkati çekmişti.

Raporda, "2020 Olimpiyatları'nın adaylık sürecinde, Türk yetkililer ile eski IAAF Başkanı Lamine Diack'ın IAAF'de bağımsız danışman olarak çalışan oğlu Khalil Diack arasındaki görüşmeler, Türkiye'nin, Elmas Lig ya da IAAF için istenen 4 ila 5 milyon dolarlık sponsorluk ücretini ödemediği için Lamine Diack'ın desteğini kaybettiğini göstermektedir. Japonya ise ödeme yapmıştır. Bağımsız komisyon, görev alanına girmediği için meseleyi daha ileri boyutta soruşturmamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul, 2013'ün eylül ayında yapılan oylamada, Japonya'nın başkenti Tokyo ve İspanya'nın başkenti Madrid ile yarışmıştı. İlk turu geçen İstanbul, 2020 Olimpiyatları'nın ev sahipliğini, finalde 96 IOC üyesinden 60'ının oyunu alan Tokyo'ya kaybetmişti.

Başta atletizm olmak üzere Rus sporuna yaptırımlar uygulanmasının yolunu açan WADA'nın görevlendirdiği bağımsız komisyonun ilk raporundan sonra IAAF Etik Kurulu, IAAF'in pazarlama bölümünün eski yöneticisi Papa Massata Diack, eski Rusya Atletizm Federasyonu (ARAF) Başkanı Valentin Balakhnichev ve eski Rus antrenör Alexey Melnikov'a ömür boyu, IAAF'in dopingle mücadele komisyonunun eski başkanı Gabriel Dolle'a ise 5 yıl men cezası vermişti.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:52
  1. İstanbul
  2. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  3. Japonya Olimpiyat Komitesi
  4. Tsunekazu Takeda

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