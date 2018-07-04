Japonya elenince kahin ahtapotu yediler!

Japonya, 2018 Dünya Kupası’nda önce fair-play kuralıyla turlaması, sonra da Belçika karşısında oynadığı futbolla damga vurmuştu.

Sahada futbolcuların dikkat çektiği Japonya’da taraftarlar da Rusya’da gittikleri maçların ardından çöp toplama ritüellerine devam etmiş ve sosyal medyada alkış toplamışlardı.

Diğer bir gündem ise “Kahin ahtapot Rabio” oldu.Japonya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda oynadığı maçların skorlarını doğru tahmin eden kahin ahtapot Rabio, takımının elenmesinin ardından satıldı ve Japon yemeği olan ‘sashiminin’ yapımında kullanıldı.

Kahin ahtapot Rabio, Japonya’nın Kolombiya’yı yeneceğini, Senegal ile berabere kalacağını ve Polonya’ya yenileceğini tahmin etmişti.