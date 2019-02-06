Japonya Büyükelçisi'nden Kagawa'ya övgü

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Shinji Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol atmasına çok sevindiğini söyledi.İlk maçında Kagawa'nın iki gol atarak takımının galibiyetine büyük katkı sunduğunu belirten Büyükelçi Miyajima, "Türkiye liginde oynayan Kagawa'nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya'daki Türkiye ilgisi de artacak." dedi.

Kagawa ile Galatasaray'da oynayan Yuto Nagatomo'nun Japon futbolunun Türkiye'deki temsilcileri olacağını kaydeden Miyajima, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelen Japon turist sayısı artacak"

"Kagawa'nın ilk maçında hemen iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum. Galatasaray'da da Nagatomo oynuyor. Bunun yanı sıra Kagawa da şimdi Türkiye'ye geldi. İki Japon futbolcunun da Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu daha da artırmasını temenni ediyorum. İki futbolcu da Japon futbolunun Türkiye'deki temsilcileri olacak. Türkiye liginde oynayan Kagawa'nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya'daki Türkiye ilgisi de artacak. Türkiye'ye gelen Japon turist sayısı da artacaktır."