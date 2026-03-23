  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor! Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da… Binaların çökmesi sonrası yaşananlar kamerada! Enkaz çevresinden yeni görüntüler
Japon ordusu, mayın temizliği için bölgeye inebilir
Dünya

Japon ordusu, mayın temizliği için bölgeye inebilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Japon ordusu, mayın temizliği için bölgeye inebilir

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu’daki enerji kördüğümünü çözmek için kritik bir şart sundu. Bakan Motegi, bölgede tam ateşkesin sağlanması durumunda, dünyanın en ileri mayın temizleme teknolojisine sahip olan Japon Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) Hürmüz Boğazı'na sevk edilebileceğini açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ulusal Fuji TV kanalında katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve hafta içi Japonya ve ABD liderlerinin yaptığı görüşmenin içeriğine değindi.

"BÖLGEYE OLASI GEMİ SEVKİYATI"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ABD'de hafta içindeki görüşmede Başkan Donald Trump'a "bölgeye olası gemi sevkiyatına" yönelik ülke içi yasal kısıtlamaları açıkladığını kaydeden Motegi, ancak ABD tarafına "belirli bir söz" verilmediğini belirtti. Ülkesinin "mayın temizleme teknolojisinin dünyada en üst seviyede" olduğunu savunan Motegi, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda yapılacak mayın temizleme operasyonlarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birimlerinin sevk edilebileceğine işaret etti.

"BİR ENGEL OLUŞTURUYORSA, DİKKATE ALINMALI"

Motegi, Hürmüz Boğazı'ndaki olası operasyonlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, varsayımsal olarak, mayın temizleme gibi konular gündeme gelebilir. Bu tamamen varsayımsal bir durum. Ancak ateşkes sağlanırsa ve deniz mayınları bir engel oluşturuyorsa, o zaman bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

PETROL REZERVİ VE ORTA DOĞU BAĞIMLILIĞI

Ham petrol rezervini 1970'lerde depolamaya başlayan Japonya'nın tüketiminin yüzde 90'ının, petrol üreten Orta Doğu ülkelerine bağlı olduğu biliniyor. Japonya'nın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervi bulunuyor. Bu, ülkenin yaklaşık 250 günlük iç tüketimine denk geliyor.

Rusya gazından çıkış ve Hürmüz krizi sonrası Avrupa’da nükleere dönüş sinyali Trump'ın gazı yetmedi
Rusya gazından çıkış ve Hürmüz krizi sonrası Avrupa’da nükleere dönüş sinyali Trump'ın gazı yetmedi

Ekonomi

Rusya gazından çıkış ve Hürmüz krizi sonrası Avrupa’da nükleere dönüş sinyali Trump'ın gazı yetmedi

Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"
Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"

Dünya

Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"

Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!
Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!

Ekonomi

Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir!

Hürmüz krizi petrol akışını durdurdu: Körfezde arz şoku, milyarlık kayıp
Hürmüz krizi petrol akışını durdurdu: Körfezde arz şoku, milyarlık kayıp

Gündem

Hürmüz krizi petrol akışını durdurdu: Körfezde arz şoku, milyarlık kayıp

İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı
İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı

Dünya

İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı

Hürmüz Boğazı'nda "koordinasyon" dönemi! İran'dan flaş karar: "Saldırıya katılmayan gemiler geçebilir!"
Hürmüz Boğazı'nda "koordinasyon" dönemi! İran'dan flaş karar: "Saldırıya katılmayan gemiler geçebilir!"

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda "koordinasyon" dönemi! İran'dan flaş karar: "Saldırıya katılmayan gemiler geçebilir!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23