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Jandarmanın durdurduğu 2 araçta 19 ton kaçak midye bulundu

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan TIR ile kamyonette toplam 19 ton kaçak midye ele geçirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 16:36
Jandarmanın durdurduğu 2 araçta 19 ton kaçak midye bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR ile kamyonette toplam 19 ton kaçak midye bulundu. Araçların sürücüleri hakkında idari para cezası uygulanırken, 19 ton midye Gemlik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan İzmir'e kaçak midye götürüleceği bilgisi alındı. Jandama ekipleri, gece Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde gerekli tedbirleri alarak beklemeye başladı. Saat 23.00 sıralarında yoldan geçen TIR ve kamyonet durduruldu. Araçların kasalarında yapılan aramalarda çuvallara doldurulmuş toplam 19 ton kaçak midye bulunarak, el konuldu. Ele geçirilen 19 ton kaçak midye, Gemlik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Araçların sürücüsü 2 şüpheliye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Gemlik
  5. Kaçakçılık operasyonu
  6. kaçak midye

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