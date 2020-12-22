Jandarmadan sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Jandarma ekiplerince son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı meydana gelen ölümlerin önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, etil alkol, viski ve rakı esansı ile çok sayıda sahte içki kiti ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayrampaşa'da faaliyet gösteren işletme ve deposundan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine istihbarı çalışma ve fiziki takip yapıldı.

Ekipler, pandemi sürecini fırsata çevirmek isteyen şüphelilerin, insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Bayrampaşa'da belirlenen adrese eş zamanlı baskın yaptı.

İşletmenin satış alanında ve deposunda yapılan aramada, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, bin 450 litre etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 2318 viski esansı, 1659 tane rakı esansı, 7 adet gliserin olmak üzere toplam 3984 sahte içki kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Jandarma, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya 174 Alo Gıda İhbar Hattına ulaşılması konusunda uyarıda bulundu.



