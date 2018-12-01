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Jandarmadan kış lastiği için videolu uyarı!

Jandarma Genel Komutanlığı, araçlarda kış lastiği takmanın önemi belirten bir video hazırladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiği takmayan ve takan araçların seyir halindeki görüntüleri yer aldı.

Videoda, kış lastiği bulunmayan araçların kaza yaptıkları, kış lastiği takılı araçların ise yolda daha güvenli ilerledikleri görüldü.

7 derecenin altında kış lastiği kullanın

Seyahat güvenliği için 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği takılması gerektiği de hatırlatıldı.

Paylaşımda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun yarın başlayıp 1 Nisan 2019'a kadar süreceği, bu kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesileceği hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
  1. Jandarma Genel Komutanlığı
  2. kış lastiği
  3. Kış lastiği uygulaması

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