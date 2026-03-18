Oruç İZÜ Öğrencileri Kardeşlik İftarında Bir Araya Geldi
Oruç

İZÜ Öğrencileri Kardeşlik İftarında Bir Araya Geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İZÜ ailesi kardeşlik iftarında buluştu. Akademik ve idari kadro ile iki bine yakın öğrencinin katıldığı iftar programında konuşan İZÜ Rektörü Acar, gençlerin daha iyi bir gelecek inşa edeceğine duyduğu inancı dile getirdi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri Geleneksel Kardeşlik İftarında bir araya geldi. İZÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının (SKS) tarihî rektörlük binası önünde düzenlediği iftara İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Küçük, Prof. Dr. Erhan İçener, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İZÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih Hasdemir, üniversitemizin akademik ve idari personeli ile iki bine yakın İZÜ öğrencisi katıldı.

ACAR: “GELECEĞE VE GENÇLERE GÜVENİYORUM”

Tüm katılımcıların bayramını tebrik eden İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ramazan’ın daha insanca ve adil yaşamak için dersler çıkarmaya vesile olan bir ay olduğunu kaydetti. “Dünyanın dört bir tarafında ve Gazze’de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesi hepimizi düşünmeye sevk etmeli.” diyen Acar, İZÜ’nün medeniyet değerlerine bağlılığı esas alan bir kurum olduğuna işaret ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Size çok iş düşüyor. Farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmek hepimizin İslami ve insani vazifesi. Türkiye ve İslam alemi bugünkünden daha iyi yerlere gelecek ama bunun için yapılacak şeyler var. Geleceğe ve sizlere güveniyorum.”

