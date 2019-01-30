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İZTO'dan Dalgakıran Projesi'ne ek süre talebi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener:- "5 milyon 251 bin 670 lira harcadığımız Dalgakıran Projesi'ndeki sözleşmemiz 2021 yılında son buluyor. Eğer bu süre uzatılır ve kıyı bölgesi, Marina Projesi ve Konak Pier bir bütün olarak değerlendirilirse, bu bölgeyi İzmir'e en güzel şekilde kazandırabileceğimize inanıyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:48
İZTO'dan Dalgakıran Projesi'ne ek süre talebi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2012'den bu yana kira, üst kullanım hakkı bedeli ve vergi kalemlerinde 5 milyon 251 bin 670 lira harcadıkları Dalgakıran Projesi'nin süresinin uzatılmasını talep etti.

İZTO binasında gerçekleşen ocak ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, ocak ayı içinde birçok ziyarette bulunduklarını söyledi.

Özgener, daha sonra toplantıya katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye, İzmir ile ilgili taleplerini iletti.

Fuarİzmir'in hizmete açılmasıyla Kültürpark'ta İzmir Enternasyonal Fuarı ve Uluslararası Kitap Fuarı düzenlendiğini hatırlatan Özgener, bu alanda halka yönelik butik fuarların da düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

Semt pazarlarında süt ürünleri ve gıda maddeleri satışındaki kontrollerde denetimin artırılması gerektiğini vurgulayan Özgener, "Cadde, sokak ve pazar yerlerinde satılan ve halk sağlığını tehdit edecek satış koşulları ve içeriğe sahip ekmek satışlarında ciddi bir denetim sürecine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Özgener, Alsancak'taki eski sigara fabrikasının bulunduğu alanın kentin ihtiyacı olan nitelikli bir sanat galerisini de içerisinde barındıracak şekilde kültür merkezine dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Dalgakıran Projesi hakkında da bilgi veren Özgener, şunları kaydetti:

"27 Ocak 2012’den bu yana kira, üst kullanım hakkı bedeli ve vergi kalemlerinde 5 milyon 251 bin 670 lira harcadığımız Dalgakıran Projesi'ndeki sözleşmemiz 2021 yılında son buluyor. Eğer bu süre uzatılır ve kıyı bölgesi, Marina Projesi ve Konak Pier bir bütün olarak değerlendirilirse, bu bölgeyi İzmir'e en güzel şekilde kazandırabileceğimize inanıyoruz. Odamız buradaki hayalini gerçekleştirebilirse yap-işlet-devret modeli ile İzmir’e eşsiz bir değer kazandırmış olacak."

Özgener'den sonra kürsüye Zeybekci çıktı. Zeybekci'nin meclisteki konuşması basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de katıldı.







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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:48
  1. İZTO
  2. Mahmut Özgener
  3. Meclis
  4. Nihat Zeybekci

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