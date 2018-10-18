THY- Euroleague
0553 313 94 23

İznik’te korumaya alınan alanda 1 lahit daha bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:15
İznik’te korumaya alınan alanda 1 lahit daha bulundu

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. 2015 yılında İznik’te defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı. Roma dönemine ait 'Nekropol' (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olduğu düşünülen bölgede bugün bir lahit daha bulundu. Lahdin gün yüzüne çıkartılması için İznik Müzesi arkeologları kazı çalışmalarını sürdürüyor. Lahitlerin bulunduğu bölgenin, kazı çalışmalarından sonra ‘Açık Hava Lahit Müzesi' olarak turizme açılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:15
  1. Bursa
  2. İznik
  3. Tarihi eser
  4. lahit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
    1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
    2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
    3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
    4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
    5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
    6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
    7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
    8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
    9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
    10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
    11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
    12. Aktardan tavsiyeler
    13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
    14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
    15. Cam temizleyici yerine...
    16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
    17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
    18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
    19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
    20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı